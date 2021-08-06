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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 54 ilde başlıyor, çok kuvvetli geliyor, saat verildi ve...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 54 ilde başlıyor. Çok kuvvetli geliyor. Uyarılar peş peşe yapıldı. Bugün başlıyor, günlerce devam etmesi bekleniyor. Harita gün gün paylaşıldı. İstanbul için de saat verildi. 54 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Öte yandan bugün bazı bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de hava durumuna ilişkin son açıklama geldi.
Meteoroloji'den flaş açıklama! Çok kuvvetli geliyor. 54 ilde etkisini gösterecek, hava tamamen değişiyor. Yeniden başlıyor saat verildi. Sağanak beklenen iller tek tek açıklandı. Bugünden başlayarak onlarca kent için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarında değişiklik beklenmiyor. Bazı bölgelerde sıcaklık 4-8 dereceye kadar artacak. Bugün ve cumartesi hava nasıl? Hangi illerde yağış bekleniyor? İşte sağanak beklenen 54 il...