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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 5 gün sürecek, tamamen tersine döndü! Ve başladı flaş uyarı...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tamamen tersine döndü ve bugün başladı. Çok kuvvetli olacak. Uyarılar peş peşe yapıldı, iller tek tek açıklandı. Harita paylaşıldı. Çarşamba gününe kadar yağışlar devam edecek. Hava sıcaklıkları 4 dereceye kadar düşüyor. Çok sayıda ilde sağanak etkisini gösteriyor. İşte MGM'nin son dakika açıklamaları...