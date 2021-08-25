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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 5 gün sürecek, flaş uyarı, bugünden itibaren...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 5 gün boyunca bu şekilde devam edecek. Bugünden itibaren pazartesi gününe kadar etkisini sürdürecek. Yüksek sıcaklık uyarısı geldi. Resmen kavuracak. Önümüzdeki 5 gün sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bugün ise 8 ilde sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tek tek açıkladı.