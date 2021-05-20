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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 48 il için uyarı! Çok şiddetli geliyor
Meteoroloji'den açıklama geldi. 48 il için uyarı yapıldı. Bugünden başlıyor. Çok kuvvetli geliyor, saat verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sıcaklıklar bugün 10 dereceye kadar artacak ancak birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. 48 ilde ise hafta sonu kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. 48 il için uyarı yapıldı. Çok kuvvetli geliyor. Saat verildi. Bugün birçok ilde yavaş yavaş sağanak etkisini gösterecek. Yarından itibaren 25 ilde devam edecek. Hafta sonu ise yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olacak.