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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 4 gün sürecek, alarm verildi! Çarşamba tamamen değişiyor, tüm Türkiye'de...
Meteoroloji'den kritik son dakika uyarısı! 4 gün boyunca devam edecek. Alarm verildi, iller tek tek açıklandı. MGM haritayı paylaştı. Günlerce sis etkili olacak. Çarşamba günü ise sağanak geliyor. Sıcaklıklar ise ülke genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üstünde seyredecek. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama...