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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 36 il için uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. 36 il için uyarı yapıldı. Bugün başlıyor, saat verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sıcaklıklar 8 derece azalacak, belirtilen illerde bugün kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte kuvvetli sağanak beklenen 36 il...
Meteoroloji'den açıklama geldi. 36 il için uyarı yapıldı. Kuvvetli geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.