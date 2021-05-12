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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 28 il için uyarı! Pazar günü çok kuvvetli geliyor...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. 28 il için uyarı yapıldı. Pazar günü başlıyor, çok kuvvetli geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Havalar birkaç gün ısınacak. Bayramın birinci ve ikinci günü bazı illerde sağanak bekleniyor. Pazar günü ise 28 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak. İşte 5 günlük hava durumu raporu...
Meteoroloji'den açıklama geldi. Kuvvetli geliyor, pazar günü başlıyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmediği ve tahmin edilen hava sıcaklıklarının 25 ila 31 derece arasında değişeceği belirtildi.