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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 21 il için uyarı! Pazartesiden itibaren...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. 21 il için uyarı. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günü için tahminler ortaya çıktı. Türkiye genelinde pazartesi ve, salı günleri yağış bekleniyor. Çarşamba gününden sonra ise hava sıcaklıkları ülke genelinde yükseliyor.
Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu raporu yayımlandı ve toz taşınımı uyarısı geldi. 25 Nisan 1 Mayıs haftalık hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarının yağışla birlikte kuzey ve batı kesimlerde biraz azalacağı, ülkenin güney ve doğu bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.