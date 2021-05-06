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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 20 il için uyarı! Kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. 20 il için uyarı yapıldı. Bugün başlıyor, saat verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak bazı illerde ise kuvvetli sağanak etkisini gösterecek. Sağanağın değişken olarak öğle saatlerinden itibaren veya gece etkili olacağı bildirildi. İşte kuvvetli sağanak beklenen 20 il...
Meteoroloji'den açıklama geldi. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.