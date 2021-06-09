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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 12 gün sürecek, bugün başlıyor...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. 12 gün boyunca sürecek. Kuvvetli sağanak geri döndü. Saat verildi. 46 il için kritik uyarı yapıldı ve iller tek tek açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren başlayarak 46 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte kuvvetli sağanak beklenen iller...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi! Bugün 46 ilde sağanak başlıyor. 12 gün boyunca devam edecek. Saat verildi. Tek tek sağanak etkili olacak iller açıklandı. Bu hafta etkili olacak sağanak önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek. Haziranda sık sık sağanak yağışla karşılaşacağız.