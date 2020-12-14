Meteoroloji'den sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak...

Meteoroloji'den alınan son verilere göre Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Mersin ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olacak. Vatandaşlar sel, su baskını, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Erzincan, Kırklareli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzurum Tunceli , Bingöl, Muş Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yüksekleri ve Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ’in batısı ile Edirne Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Mersin ve Antalya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MERSİN VE ANTALYA'YA AŞIRI YAĞIŞ UYARISI

Mersin’de batı ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2),Mersin merkez ve Erdemli çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına (50-70 hamlesi 80km/saat şeklinde) esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'da akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2),Antalya merkez, Kemer, Kumluca ve Serik çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (60-80 hamlesi 100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yağışların; Akdeniz, Muğla çevreleri, Çanakkale ve Balıkesir’in batı, Edirne, Kırklareli, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Akdeniz, İç Anadolu ’nun güney ve doğusu ile Tokat Trabzon ve Giresun çevrelerinde güney ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa),bu bölgelerin yükseklerinde kuvvetli fırtına (70 - 100 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HAVA SICAKLIKLARI

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı