Meteoroloji'den 'sarı' ve 'turuncu' uyarı!

SARI VE TURUNCU ALARM NEDİR?

13 ARALIK 2020 TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji günlük uyarılarının yanı sıra bölgelerin hava durumlarına dair tahminlerde de bulunuyor. Meteoroloji'nin açıklaması şu şekilde:

Marmara: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Ege: Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Akdeniz: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta'nın güney, Antalya ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Antalya merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Konya ve Karaman çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Trabzon ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Kars çevreleri ile Pazar öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısının yağmurlu, Tunceli Erzincan ve Bingöl çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve Pazar sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin (Siirt hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.