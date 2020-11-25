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Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı...

AA |  25 Kasım 2020 Çarşamba - 9:17 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 9:17

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinde bugün hafif yağmur ve sağanak, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.


Kış kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke  genelinde hava parçalı, kuzey ve doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu olacak.  Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile  Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak öngörülüyor.  Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde ise karla  karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu  ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç ve Doğu  kesimlerde ise yer yer buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
 
Sıcaklıkların İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç  kesimlerinde 2 ile 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer  yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında  seyredeceği tahmin ediliyor.  Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in  iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli  fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
 
  
 
 
 

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