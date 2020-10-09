Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 3 bölge 8 il için...

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor. Marmara, batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ile Ankara'da kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli lodos da etkili olacak. Hava sıcaklıkları kuzeyde hissedilir derecede düşecek.

Ankara, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere: Marmara 'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz 'in iç kesimleri, Batı Karadeniz 'in batısı ile Kastamonu Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta Burdur , Eskişehir, Düzce, Bolu Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması (21-50 Kg/m2) beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek toz fırtınası, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu, batısı ile akşam saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık