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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 1:04 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 1:04

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde cumartesi öğleyin yerel kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.


 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu’nun  doğusunda cumartesi görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle itibarıyla  Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar,  dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve  tedbirli olunması gerekiyor.
 
  

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