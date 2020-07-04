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Meteoroloji'den "sağanak" uyarısı

04 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:34 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 9:34

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Tokat ve Trabzon çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere  göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı  öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile  Sivas, Tokat ve Trabzon çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü  sağanak bekleniyor.   Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim  normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 
BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
 
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
 
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu
 
SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu
 
SİVAS °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji' YAĞMUR Doğu karadeniz
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