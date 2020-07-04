Meteoroloji'den "sağanak" uyarısı

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık