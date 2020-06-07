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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

AA |  07 Haziran 2020 Pazar - 8:16 | Son Güncelleme : 07 06 2020 - 8:16

Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere  göre, bugün Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu  olacak.
 
Öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli  çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.  Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
 
Hava sıcaklığı, ülke genelinde 2-4 derece artacak ve mevsim  normallerinin üzerinde seyredecek.
 
Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, güneydoğu  kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
  
 

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Çanakkale Tekirdağ Edirne
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