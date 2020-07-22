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Meteoroloji'den "sağanak" uyarısı!

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:56 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 14:56

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin  kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun'un  doğusu, Ordu ve Artvin
 
çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü  sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
  
 

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