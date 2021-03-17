Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Yoğun olacak ve...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 17 Mart 2021 tarihli hava durumu tahminlerine göre Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar görülecek. Türkiye'nin büyük bölümü yağışların etkisi altında. Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. İstanbul'da sağanak yağış çarşamba günü de etkili olacak. Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da da yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış ön görülüyor. 17 Mart 2021Hava dururumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Şanlıurfa dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii),İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), Akdeniz'in 1200 m üzeri rakımlı yerleri (Toroslar mevki) ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara'nın kuzeyinde batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2),Akdeniz'in 1200 m üzeri rakımlı yerleri (Toroslar mevki) ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden sel, su basını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusunun, yarın bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 12°CÇok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarında gök gürültülü sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 9°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 8°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; bu gece saatlerinde Antalya'nın batı ve doğu ilçelerinde, yarın Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), Akdeniz'in 1200 m üzeri rakımlı yerlerinde (Toroslar mevki) kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 17°C

Çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile yarın il geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

ANTALYA 11°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HATAY 9°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 5°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu

KONYA 3°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİVAS -1°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yarın iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 2°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yarın karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yarın karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile yarın bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Rüzgarın, iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ARTVİN 9°C, 19°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri kar yağışlı

GÜMÜŞHANE 4°C, 14°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 7°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

TRABZON 9°C, 16°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile yarın batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ 2°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın zamanla yağmurlu

KARS 1°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

VAN 3°C, 11°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt, yarın Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 5°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 7°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 7°C, 19°C

Çok bulutlu