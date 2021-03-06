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Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Sıcaklık düşüyor, yoğun kar yağışı...

AA |  06 Mart 2021 Cumartesi - 20:02 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 20:02

Bu akşam Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Marmara'da yağmur ve sağanak, yarın ise Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksekleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur, Bitlis çevrelerinde de yoğun olmak üzere kar bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün  akşam saatlerinden yarın akşama kadar Türkiye'nin parçalı ve çok bulutlu,  Marmara, Kuzey ve İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Göller Yöresi, Adana Osmaniye ve Hatay çevreleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun  yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
Yağışların, bu akşam Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Marmara'da, yarın  Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve  sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksekleri ve Doğu Anadolu'da  karla karışık yağmur ve Bitlis çevrelerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde  görülmesi bekleniyor.
 
Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların bu akşam saatlerinde  İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile  Kastamonu kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile  Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden  yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
 
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı  ile yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile  Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.
 
Hava sıcaklıklarının yağış alan bölgelerde 2-8 derece azalacağı, diğer  yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra  orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
Denizlerde ise Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar olması öngörülüyor.

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