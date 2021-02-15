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Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarılar! Kar yağışında kritik gün perşembe...
Meteoroloji'den kritik uyarılar peş peşe geldi. Kar yağışı ne zaman bitecek, yeni haftada hava nasıl olacak sorusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Türkiye genelinde günlerdir konuşulan kar yağışı başladı. Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitime kar tatili haberleri gelirken yeni haftanın hava durumu raporu da yayımlandı. Bu hafta yurt genelinde kar yağışı etkili olacak. Fakat perşembe günü kar yağışı ülkeyi terk ediyor. Öte yandan İstanbul genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. İşte 5 günlük hava dururumu tahmin raporu.