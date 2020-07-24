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Meteoroloji'den o iller için uyarı! Gök gürültülü sağanak...

AA |  24 Temmuz 2020 Cuma - 20:52 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 20:52

Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatleri itibarıyla, Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji Ardahan Artvin yağış uyarısı
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