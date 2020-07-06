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Meteoroloji'den o iller için kritik uyarı!

06 Temmuz 2020 Pazartesi - 10:22 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 10:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Manisa'nın kuzeydoğu çevreleri ve Eskişehir'in batısı ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Az bulutlu 35
 
İstanbul: Az bulutlu ve açık 33
 
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
 
Adana: Az bulutlu ve açık 35
 
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
 
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29
 
Erzurum: Parçalı bulutlu 28
 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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