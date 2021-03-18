Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji'den o iller için kar yağışı uyarısı! Yoğun olacak
Meteoroloji'den o iller için kar yağışı uyarısı! Yoğun olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminlerinde bulundu ve yurdun bazı kesimlerinde kar yağışının etkisini göstermeye devam edeceği bilgisi geldi. Yurdun doğusunu etkisi altına alan kar yağışı, iç kesimlerde de karla karışık yağmur şeklinde devam edecek. Sağanak yağışlar ise bazı illerimizde kuvvetli şekilde etkili olacak. Ayrıca buzlanma, don ve çığ uyarısı da yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre, bugün Karabük, Kastamonu, Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da karla karışık yağmurun etkisini göstereceğini açıkladı. Öte yandan yurt genelinde sağanak yağışlar devam edecek.