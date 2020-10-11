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Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı

11 Ekim 2020 Pazar - 9:40 | Son Güncelleme : 11 10 2020 - 9:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orta Karadeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini duyurdu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Hava sıcaklığının ülkemizin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
 
Rüzgarın ise genellikle güney, Orta ve Dğu KAradeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BURSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
 
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
KÜTAHYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
 
MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
 
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
 
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
 
ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
 
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KONYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
 
SİVAS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
 
SİNOP °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutl
 
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
 
RİZE °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
 
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
 
TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
 
MALATYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
 
VAN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 

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