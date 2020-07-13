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Meteoroloji'den o bölgeler için "sağanak" uyarısı

AA |  13 Temmuz 2020 Pazartesi - 8:59 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 8:59

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Afyonkarahisar ve Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere  göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı  öngörülüyor.
 
Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu  Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Tokat ile bu akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar ve  Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı  olacağı tahmin ediliyor.
 
Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce,  Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Giresun’un doğu, Trabzon'un  batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Rize ve Artvin  çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması  bekleniyor.
 

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