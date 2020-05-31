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Meteoroloji'den o bölgeler için kritik uyarı!

AA |  31 Mayıs 2020 Pazar - 13:45 | Son Güncelleme : 31 05 2020 - 13:45

Trakya, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Aydın, Muğla, Isparta ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin  kuzey ve iç batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin  ediliyor.
 
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta  Karadeniz,   Giresun ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde (Toroslar mevki) sağanak ve gök  gürültülü sağanak meydana geleceği, diğer yerlerde havanın parçalı ve  az bulutlu  olacağı öngörülüyor.
 
 Yağışların, Trakya Kesimi, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile  Aydın, Muğla, Isparta ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması  bekleniyor.
 
Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun  güneydoğusunda  güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu  Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kısa süreli  fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
 
  
 

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