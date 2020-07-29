29 Temmuz 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.153 0.00 EURO 8,1700 0.42
USD 6,9430 0.13 ALTIN 435,650 -0.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

Meteoroloji'den o bölgeler için flaş uyarı!

AA |  29 Temmuz 2020 Çarşamba - 8:39 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 8:39

Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde bugün kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor. Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, bugün  yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
 
Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel  olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın  az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
 
Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ile 4 derece azalması, diğer  yerlerde 1 ile 3 derece artması bekleniyor.
 
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarıyla güneydoğu  kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu  Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde (Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak, Ağrı)  kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 kilometre/saat) esmesi  öngörülüyor.
 
Sağanak, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek  olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
 
  
 

ETİKETLER

Meteoroloji hava durumu bugün hava nasıl olacak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.