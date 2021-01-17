Meteoroloji'den Marmara ve İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı!

İstanbul’da uzun süredir beklenen kar yağışı, bazı ilçelerde geceden bu yana ediyor. Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Marmara bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul'da öğle saatlerine kadar il genelinde, öğleden sonra Anadolu yakasında kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışı beklendiği belirtildi. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı!

İstanbul'da kar yağışı devam ediyor. Bir süredir beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. İstanbul 'un bazı ilçelerinde gece boyunca devam eden kar yağışı bugün de devam edecek. Meteoroloji Marmara bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, sabah ve özellikle gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayına karşı uyarı yaptı. Yapılan açıklamada, İstanbul'da öğle saatlerine kadar il genelinde, öğleden sonra Anadolu yakasında kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışı beklendiği belirtildi.

HAVA NASIL OLACAK?

Giresun, Trabzon, Rize, Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu 'nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat Sivas , Kütahya, Çankırı, Balıkesir 'in doğusu, Kahramanmaraş 'ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile sabah saatlerinde Ankara ve Eskişehir 'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ordu Artvin kıyıları, Batman Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam ederek, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esecek.

Buzlanma ve don olayına karşı uyaran Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

''Yoğun kar yağışına, buzlanma ve don olayına, rüzgar ve fırtınaya Dikkat! Hava sıcaklığı: Kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır!

Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır!''

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Çok bulutlu ve il geneli aralıklı kar yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor) 0

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar il genelinde, öğleden sonra Anadolu yakasında kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı (Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor) 2

İzmir: Çok bulutlu 2

Adana: Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16

Antalya: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde doğusu yağmurlu 13

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı (Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor) 2

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8