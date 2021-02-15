Meteoroloji’den Marmara için son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada bu gece saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olacağı kaydedildi. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer ise kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksaklık yaşanabileceğini kaydetti.
İSTANBUL'DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının, pazartesi ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olması öngörülüyor.
Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.