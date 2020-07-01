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Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı!

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 8:25 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 8:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. Bazı bölgelerde ise çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak.


Hava durumu tahminleri, İstanbul ve Bursa'da geçtiğimiz hafta görülen sağanak yağışın ardından yakından takip ediliyor. Sıcak havaların hafta başında artmasıyla beraber, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. Bazı bölgelerde ise çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak.
 
MARMARA
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
EDİRNE 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
 
İSTANBUL 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
 
KIRKLARELİ 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
 
KOCAELİ 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
EGE
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
DENİZLİ 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
 
İZMİR 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
 
KÜTAHYA 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
 
MUĞLA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
 
AKDENİZ
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
 
HATAY 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
ISPARTA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
 
KONYA 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
 
YOZGAT 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
 
Az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DÜZCE 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KASTAMONU 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ZONGULDAK 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
 
AMASYA 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
 
RİZE 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SAMSUN 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KARS 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
MALATYA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
 
VAN 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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