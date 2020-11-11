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Meteoroloji'den Marmara için flaş uyarı! İstanbul başta olmak üzere...

11 Kasım 2020 Çarşamba - 10:36 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 10:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika hava durumu raporuna göre; Bugün İstanbul başta olmak üzere birçok ilimiz kuvvetli sağanak yağışın etkisinde olacak. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, orta ve doğu Karadeniz ile Hakkari çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmasından dolayı sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları iç bölgelerde 2 ila 4 derece düşecek...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimleri, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
 
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. 
 
MARMARA'DA FIRTINA
 
Marmara Denizi'nde bugün öğle saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 75 kilometreye çıkabileceği bildirildi. Açıklamada, "Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün (11.11.2020) öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denilirken, oluşması muhtemel riskler arasında ulaşımda aksamaların oluşması bekleniyor.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
 
 İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
 
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
 
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu

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