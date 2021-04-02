Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için flaş açıklama! 5 ilde...

Meteoroloji'den açıklama geldi. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra da 5 ilde aralıklı olarak sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Kırklareli, Tekirdağ, Gece saatlerinden sonra Edirne İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı sağanak tahmin edilen bölgede, yer yer sis ve pus öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması ve rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.