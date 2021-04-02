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Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için flaş açıklama! 5 ilde...

AA |  02 Nisan 2021 Cuma - 9:32 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 10:15

Meteoroloji'den açıklama geldi. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra da 5 ilde aralıklı olarak sağanak bekleniyor.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
 
Gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı sağanak tahmin edilen bölgede, yer yer sis ve pus öngörülüyor.
 
Bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması ve rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da yağmur bekleniyor
 
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu geçecek. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı, Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmur etkili olacak.
 
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden orta, zaman zaman kuvvetli esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 2, Kars'ta 1, Ardahan'da sıfır, Erzincan ve Ağrı'da 3, Iğdır'da 8 derece ölçüldü.
 
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 16, Erzincan'da 13, Kars'ta 9, Erzurum'da 8, Ardahan ve Ağrı'da 7 derece olacağı tahmin ediliyor. Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 127, Sarıkamış'ta 98 ve Konaklı'da 85 santimetre ölçüldü. Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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