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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

DHA |  12 Haziran 2019 Çarşamba - 9:00 | Son Güncelleme : 12 06 2019 - 9:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler ve iller için yağmur ve dolu uyarısında bulundu.


Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Yozgat, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
 
 
 

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