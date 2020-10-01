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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

İHA |  01 Ekim 2020 Perşembe - 9:08 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 9:12

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Gümüşhane, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor; yağışların Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuvvetli olması bekleniyor.


Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Gümüşhane, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.   
 
  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
  Ankara: Parçalı bulutlu 24 
 
  İstanbul: Parçalı bulutlu 23 
 
  İzmir: Az bulutlu 27 
 
  Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 32 
 
  Bursa: Parçalı bulutlu 25 
 
  Antalya: Az bulutlu 29 
 
  Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 
 
  Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 23 
 
  Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23 
 
  Diyarbakır: Az bulutlu 30 
 

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