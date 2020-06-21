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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

AA |  21 Haziran 2020 Pazar - 14:43 | Son Güncelleme : 21 06 2020 - 14:43

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanakların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke  genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı,  Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya,  Afyonkarahisar ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök  gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.
 
Öte yandan öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile  Tekirdağ'ın iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanakların, yerel olarak  kuvvetli olacağı öngörülüyor.
 
 Meydana gelebilecek sel, su, baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama  gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
 
  
 

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