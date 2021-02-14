Meteoroloji 'den kritik uyarı! Yoğun kar yağışı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

??14 Şub 2021 (Pazar)??Yoğun Kar Yağışına Dikkat! ?Kuvvetli Yağışa Dikkat! ??Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat! ??? Hava Sıcaklığı: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/XKUxuQMkv9

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla önlem alarak, belirlenen noktalarda hazır bekletiliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde, Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirilmişti.

ETKİSİNİ ARTTIRDI

Kar yağışı, Anadolu Yakası'nda ise saat 03.00 itibari ile etkisinin iyice arttırdı. Anadolu Hisarı ve Üsküdar'da etkisini iyice arttıran kar yağışında yerler yavaş yavaş kar tutmaya başlarken, arabaların üzeri ise bembeyaz bir kar örtüsüne büründü.

EDİRNE

Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

BALIKESİR

KOCAELİ

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü. Belediye ekipleri buzlanmaya karşı kent merkezinde hazır bekletiliyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ

Zonguldak'ta, 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle 1 gün ertelendi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı gibi ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel ve resmi okullarda 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin, 1 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Eğitimin aksamaması için pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacak.

GEMİ GEÇİŞLERİ KAPATILDI

Meteoroloji'nin günler önce Çanakkale için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından kentte, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışıyla Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesi de düştü. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 21.45 itibariyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede aralıklarla devam eden kar, kent merkezinde yüksek kesimler ile Ayvacık , Lapseki, Çan ve Yenice ilçelerinde etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince Çanakkale'nin İzmir ve Bursa bağlantı yollarında tuzlama çalışmasına başlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri de sorumluluk sahalarında denetimlerini sürdürüyor. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yağışın bölge genelinde aralıklarla salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Erdek ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Erdek , Balıklı, Avşa , Marmara ve Ekinlik hattında beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, olumsuz hava koşullarının pazartesi ve salı günlerinde de devam etmesi ihtimali üzerine ada hatlarında sefer olasılığının düşük olduğu belirtildi.

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun, Bakacak, Karanlıkdere mevkileri ile Anadolu Otoyolunun 3'üncü viyadük ve tünel kesiminde başladı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 15-20 metreye kadar düştüğü bölgede, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Düzce ve Bolu kent merkezinde ise gece başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı oluşan güzel görüntüler kartpostalları andırdı. O anlar AA'nın objektifine böyle yansıdı. Bolu Dağı'nın Yeşilköy, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye ulaştı.

TURUNCU UYARI!

Kastamonu Valiliği, "turuncu" kodlu kar uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı , Seydiler ve Şenpazar ilçelerinde 20-50 santimetre arasında yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, buzlanma ve don nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar, yer yer tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

TIR GEÇİŞLERİNE KAR ENGELİ

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen tırların Yunanistan 'a girişine kar yağışı nedeniyle Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyeceği bildirildi. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden "önemli duyuru" notuyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kipi Gümrük Müdürlüğünden alınan bilgi doğrultusunda, yoğun kar yağışı nedeniyle bugünden itibaren hava koşulları normale dönene kadar İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen tır araçlarının Yunanistan'a girişine Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyecektir

Hava koşulları normale dönmesiyle Kipi Gümrük Kapısı'nın tekrardan açılacağı tarih ayriyeten bildirilecek olup İpsala Sınır Kapısı'nı kullanacak şoförlerin bölge müdürlüğümüze bağlı diğer gümrük kapılarına yönelmesi gerekmektedir."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre; kar yağışı bugün Marmara Bölgesini etkisi altına alacak.

Pazartesi günü kar yağışının yurdun iç bölgelerinde de etkisini göstermeye devam etmesi bekleniyor. Valilik ve Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geliyor.

BATI KARADENİZ İÇİN FLAŞ UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz bölge genelinde görülecek olan kar yağışlarının zamanla etkisini artırarak Pazartesi (15.02.2021) gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ile yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor. Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın bugün ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Batı Karadeniz'de 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat), Marmara ve Kuzey Ege'de ise 7 ila 9 kuvvetinde ( 75-90 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.