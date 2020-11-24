Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bir uyarı geldi. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde yarın sağanak, Artvin'in iç kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Ege Denizi'nde ise fırtına bekleniyor.

