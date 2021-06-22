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Meteoroloji'den kritik uyarı! Son dakika ile duyuruldu, kuvvetli geliyor, pazara kadar...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor. Saat verildi. Pazar gününe kadar günlerce sürecek. Bugün kuvvetli sağanak başlıyor. Çok sayıda kent için uyarı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre iç kesimlerde sıcaklıklar azalıyor. Çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji'den flaş açıklama. Kritik uyarı yapıldı. Bugün başlıyor. Pazar gününe kadar çok sayıda ilde kuvvetli sağanak etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren dikkat! Meteoroloji'den bu iller için uyarı geldi. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.