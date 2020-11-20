Meteoroloji'den kritik uyarı! Kar, yağmur...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı ve yağmur beklenen illeri açıkladı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu hafif yağmurlu 10

İstanbul: Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı bulutlu 16

Bursa: Çok bulutlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 12

KARS'A MEVSİMİN İLK KARI

Hava sıcaklığının hissedilir derece de düştüğü Kars beyaz gelinliğini giyerken, kent merkezine de mevsimin ilk karı yağmış oldu.

Kentte soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar yağışı devam ediyor.

Kentte hava sıcaklığı gece eksi 8 derece ölçülürken, sabah saatlerinde eksi 2 derece olarak ölçüldü.

ERCİYES KAYAK MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi, bu gün başlayan yoğun kar yağışı sonrasında beyaza büründü.

Yapılan yatırımlarla Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi'ne yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı sonrasında Tekir bölgesi ve kızak alanı ile tesislerin bulunduğu bölge beyaza büründü.