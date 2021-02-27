27 Şubat 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.471 -1.13 EURO 8,9720 0.17
USD 7,4240 0.96 ALTIN 413,060 -1.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Meteoroloji'den kritik uyarı! Geceden itibaren...

27 Şubat 2021 Cumartesi - 8:23 | Son Güncelleme : 27 02 2021 - 8:23

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre bugün gece saatlerinden itibaren İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleriyle Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri yağmurlu olacak. İstanbul'da yarın da yağmur bekleniyor. Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için çığ uyarısı yaptı. İşte 27 Şubat cumartesi günü hava durumu raporu...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
 
ÇIĞ UYARISI
 
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
 
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu
 
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu
 
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu
 
EGE
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
 
DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
 
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
 
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
 
AKDENİZ
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
 
HATAY °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
 
ISPARTA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
 
İÇ ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
 
ÇANKIRI °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
 
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
 
KONYA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
 
BATI KARADENİZ
 
Az bulutlu ve açık, zamanla kıyıları parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
BOLU °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,
 
DÜZCE °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu
 
KASTAMONU °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu
 
ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
ERZİNCAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KARS °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
 
VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
 
ŞANLIURFA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
 

ETİKETLER

meteoloji hava durumu rapor istanbul kocaeli
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.