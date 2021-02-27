Meteoroloji'den kritik uyarı! Geceden itibaren...

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre bugün gece saatlerinden itibaren İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleriyle Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri yağmurlu olacak. İstanbul'da yarın da yağmur bekleniyor. Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için çığ uyarısı yaptı. İşte 27 Şubat cumartesi günü hava durumu raporu...

Sakarya, Zonguldak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne Bartın çevreleri ile İstanbul Kocaeli , Düzce ve Kastamonu 'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz ’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu 'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli , İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla kıyıları parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

DÜZCE °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu

KASTAMONU °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık