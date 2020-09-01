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Meteoroloji'den kritik uyarı! Cumartesi gününe kadar...

AA |  01 Eylül 2020 Salı - 15:57 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 16:45

Geçen haftadan itibaren görülen sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkisini artırarak cumartesi gününe kadar sürmesi beklendiğinden güneş çarpmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta  cuma gününden başlayarak ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının  cumartesi gününe kadar etkisini artırarak süreceği tahmin ediliyor.
 
Sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu  ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer  yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği  öngörülüyor.
 
Hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde (İç Anadolu, Ege'nin iç  kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleriyle Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri)  eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve  yer yer üzerine çıkması bekleniyor.
 
Sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren yurdun kuzeybatı  kesimlerinden başlayarak ülke genelinde azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim  normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece  üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 
Sıcak hava dalgası nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00  saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak  çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
 
Hafta sonuna kadar bazı il merkezlerinde görülmesi beklenen en yüksek  sıcaklık dereceleri şöyle:
 
  
 

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