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Meteoroloji'den kritik uyarı: Ani sel, yıldırım ve dolu...

AA |  28 Eylül 2020 Pazartesi - 22:47 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 22:50

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu'nun kıyı ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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