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Meteoroloji'den kritik kar yağışı uyarısı! 36 ilde bekleniyor...
Meteoroloji'den peş peşe kar uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurt genelini etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisini ne kadar devam ettirecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 36 ilde kar yağışı beklendiğini duyururken, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı.
Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre; Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarını büyük bir fırtına bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı uyarıyla duyurduğu fırtına, yarından itibaren etkili olacak.
Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre; Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarını büyük bir fırtına bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı uyarıyla duyurduğu fırtına, yarından itibaren etkili olacak.