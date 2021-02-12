Meteoroloji'den kar yağışı alarmı: İstanbul dahil çok sayıda şehir...

Meteoroloji peş peşe açıkladı. İstanbul’da pazar günü yağması öngörülen karın kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşacağı tahminleri yapıldı. Kar kalınlığını tahmin etmenin yanıltıcı olacağını belirten uzmanlar, İstanbul’da yoğun kar yağışı bekliyor. Beklenen kar yağışı ise sabah saatleri itibarıyla başladı. Meteoroloji'den bir son dakika açıklaması geldi: İstanbul 6 gün boyunca kara teslim olacak. Meteoroloji, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için 14-20 Şubat arasında orta kuvvette ve kuvvetli zirai don uyarısında bulundu.

Türkiye, bugünden itibaren soğuk havanın etkisine giriyor. İstanbul ’da da pazar gününden itibaren kar yağışı bekleniyor. Sosyal medyada Kanada Almanya ve Avrupa yağış modellemelerindeki verilerle kar kalınlığının 1 metreyi bulacağı yorumları yapılırken, Amerika modeli GFS minimum kar kalınlığını 50.1 santim, Kanada modeli GEM ise 1 metre ve üstü olarak gösteriyor.

Yoğun yağışın kentte 1987 kışındaki manzaraya benzer bir tablo oluşturacağı da belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yağış sonrası oluşabilecek olumsuzluklara müdahale etmek amacıyla 1351 araç-iş makinesi ve 7031 personelle alarm durumuna geçti.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Meteoroloji'den geçilen son dakika bilgilerine göre; İstanbul'da 6 gün boyunca kar yağışına teslim olacak. Aralıksız yağacak kar yağışı, şehri felç edecek. Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede azalacak. Son tahminlere göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 dereceye kadar altına düşebilir.

BEKLENEN KAR BAŞLADI

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası etkili oluyor. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü kentte, kar yağışı başladı.

"KISITLAMA UZATILMALI"

Uzmanlardan ise flaş uyarılar gelmeye devam ediyor. İstanbul'u vurup geçecek kar yağışı hakkında konuşan isimler, sokağa çıkma kısıtlamasının pazartesi ve salı gününe kadar uzatılması gerektiği fikrinde.

MERKEZ'DE 5-10 SANTİM

Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar akşam saatlerinde yağacak karın pazartesi ve salı günü daha kuvvetli olacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

2 GÜN DAHA KARANTİNA

“Çarşamba günü bizim üzerimizdeki sistemden kopuyor. Buna CUT-OFF diyoruz. Böyle olunca çarşambadan sonra sistemin beslenmesi duruyor. İstanbul’da karın bir metreyi geçeceğini söyleyemeyiz, nereden çıkarıyorlar. İstanbul’un merkezinde iç kesiminde olmaz. Yoğun kar yağışı İstanbul’un Ömerli, Darlık gibi yüksek yerlerinde daha fazla tutar. İstanbul’un içerisinde 5-10 santim olacaksa, bu yüksek yerlerde 1 metreyi bulabilir. O zaman bu kar yavaş yavaş eriyeceği için barajlara büyük etkisi olacaktır. Pazartesi-salı günü de bence koronavirüs karantinası yapılmalı.”

DERİN BİR YAĞIŞ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek de “Yerlerde 1 metre kar olacak” demenin çok doğru olmayacağına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Kar yüksekliği toplaması, su eş değerinden yapılıyor. Düşecek yağışın miktarı üzerinden bir su eş değerine bakılarak bir kar tahmini yapılıyor. Ama bunların bizim bölgelerde her zaman çok tutarlı olduğunu söylemek mümkün değil. Çok soğuk bir hava geliyor.

Düşen kar da erimiyor ve üstüne yığılma yapıyor. O yüzden kar yüksekliğini artırma konusunda 1 metre demeyelim de 50-60 santimi geçmesi yüksek gözüküyor. 1 metrelik kar yağmaz demiyorum bunu hesaplamak çok kolay değil. Bu kar yağışı Ocak ayında yağan kar yağışından daha derin gözüküyor.”

ADINA 'EREN KISMET' DEDİLER

Amatör hava tahmincileri, gelen kar fırtınasına kanser tedavisi gören, hava tahmin uygulaması Buluttan’ın kurucusu Eren Kısmet’in adını verdi. Eren Kısmet “Bu sisteme benim adımı koymayı uygun gören amatör meteoroloji camiasından sevgili kardeşlerime bu vesileyle bir kere daha teşekkür ediyorum” paylaşımında bulundu.

'SOĞUK HAVA POMPALAYACAK'

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ise şunları söyledi: “Her model farklı sonuç verebilir. Modellemeler bazen tutuyor, zaman zaman da tutmuyor. Şahsi kanaatim 1 metrelik bir kar yağışını bilmek çok zor. Yarından itibaren ülkemiz Kuzeybatı’dan başlayarak soğuk bir sisteme geçiyor.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da yağan kar yağışı geçişti, bu kalıyor. Orada sistem 1-2 gün kaldı, burada 1 hafta etkili. Dolayısıyla sürekli soğuk hava pompalanıyor ve yağan kar da tutacak. Meteoroloji yağış miktarı haritasında Türkiye’nin batısı ve Karadeniz için pazar günü için 6 mm ile 20 milimetre arasında yağış gösteriyor.”