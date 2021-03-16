Meteoroloji'den kar yağışı açıklaması! Bugün başlıyor, kuvvetli olacak...

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek.
Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen bölgede, Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur öngörülüyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zamanla orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra ise saatte 50 ila 80 kilometre hızda esmesi bekleniyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 5, Iğdır'da 4, Erzurum'da sıfır Kars ve Ağrı'da sıfırın altında 2, Ardahan'da ise 1 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 15, Erzincan'da 14, Erzurum'da 6, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 5, Ağrı'da 6 derece olacak.
Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 100 ve Konaklı'da 86 santimetre ölçüldü.
Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesinin yanı sıra hızı saatte 50 ila 80 kilometreyi bulacak kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek direk ve ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara
’nın güneyinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 9°C, 14°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 10°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 8°C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR 9°C, 15°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 7°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 10°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Adana
'nın kuzey (Kozan, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli) ile Kahramanmaraş
'ın batı (Afşin, Göksun, Andırın) ilçelerinde görülecek olan sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Salı sabah
saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 10°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 10°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Salı sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 3°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, Eskişehir
, Yozgat
, Kayseri
ve Sivas
çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR 4°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA 8°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİVAS 3°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
BOLU 3°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
DÜZCE 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 3°C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK 10°C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Trabzon, Rize
ve Artvin
çevreleri hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Rüzgarın, iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ARTVİN 7°C, 19°C
Çok bulutlu
GÜMÜŞHANE 6°C, 16°C
Çok bulutlu, Salı öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 11°C, 18°C
Çok bulutlu, Salı öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 17°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yağmur, doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, akşam ve gece saatlerinde Bingöl, Muş
, Bitlis
ve Tunceli
çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM -1°C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
HAKKARİ 0°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS -1°C, 5°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
VAN 3°C, 10°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 6°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 8°C, 18°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı