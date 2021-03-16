Meteoroloji'den kar yağışı açıklaması! Bugün başlıyor, kuvvetli olacak...

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve kar yağışı açıklaması geldi. Bugün başlıyor. Uyarı yapıldı. Meteoroloji'nin açıkladığı 6 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesinin yanı sıra hızı saatte 50 ila 80 kilometreyi bulacak kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Hangi illerde kar yağışı olacak? İşte tüm bilgiler...

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek.

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen bölgede, Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zamanla orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra ise saatte 50 ila 80 kilometre hızda esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 5, Iğdır'da 4, Erzurum'da sıfır Kars ve Ağrı'da sıfırın altında 2, Ardahan'da ise 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 15, Erzincan'da 14, Erzurum'da 6, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 5, Ağrı'da 6 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 100 ve Konaklı'da 86 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesinin yanı sıra hızı saatte 50 ila 80 kilometreyi bulacak kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek direk ve ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ’nın güneyinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 9°C, 14°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 9°C, 15°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 10°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Adana 'nın kuzey (Kozan, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli) ile Kahramanmaraş 'ın batı (Afşin, Göksun, Andırın) ilçelerinde görülecek olan sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Salı sabah saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 10°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 10°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Salı sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 3°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Yozgat, Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, Eskişehir Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 4°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA 8°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİVAS 3°C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 3°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

DÜZCE 6°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK 10°C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Rüzgarın, iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ARTVİN 7°C, 19°C

Çok bulutlu

GÜMÜŞHANE 6°C, 16°C

Çok bulutlu, Salı öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 11°C, 18°C

Çok bulutlu, Salı öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 17°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yağmur, doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, akşam ve gece saatlerinde Bingöl, Muş Bitlis ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ 0°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -1°C, 5°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

VAN 3°C, 10°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 18°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı