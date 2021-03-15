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Meteoroloji'den kar uyarısı! Yoğun olacak, bu illerde...
Meteoroloji uyardı. Kar yağışı açıklaması geldi. Alınan son bilgilere göre bugün tüm ülkede etkili yağış hakim olacak. Özellikle kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış bekliyor. Özellikle iki ille ilgili uyarılar yapılırken, su baskını gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke geneli çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.