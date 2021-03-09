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Meteoroloji'den kar uyarısı! Gün ve saat verildi, yoğun...

09 Mart 2021 Salı - 11:45 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 11:45

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı yapıldı. Kar yağışı için tarih verildi. Son uyarı ise Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Saat vererek duyurdu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yarın akşam yağışların geleceğini ve perşembe-cuma günlerinde tüm ülkede yağışların olacağını duyurdu.


Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda perşembe günü tüm yurtta yağış bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yağışların yarın akşam başlayacağını ve 2 gün boyunca tüm yurtta etkili olacağını duyurdu.
 
İÇ KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR, DOĞUDA KAR VAR
 
Prof. Dr. Şen yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur, doğuda kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde olacağını açıkladı. 
 
 
YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?
 
Prof. Dr. Şen yağışların cumadan itibaren batıdan başlayarak ülkemizi terk edeceğini ifade etti.
 
METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
 
Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritasında perşembe günü tüm yurdun yağışlı olacağı açıklanmıştı.
 
 
BUGÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNİ
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
 
 
ÇIĞ UYARISI
 
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
EDİRNE °C, 15°C
Az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 13°C
Az bulutlu
 
 
KIRKLARELİ °C, 14°C
Az bulutlu
 
KOCAELİ °C, 15°C
Az bulutlu
 
EGE
 
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
 
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
 
İZMİR °C, 19°C
Paçalı yer yer çok bulutlu
 
MANİSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
 
AKDENİZ
 
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
 
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde batı kıyıları sağanak yağışlı
 
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlı
 
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
 
ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Az bulutlu
 
NEVŞEHİR °C, 11°C
Az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
 
BOLU °C, 12°C
Az bulutlu
 
DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu
 
KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
RİZE °C, 11°C
Parçalı bulutlu
 
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
 
TRABZON °C, 11°C
Parçalı bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
 
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
 
HAKKARİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu
 
KARS °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
 
VAN °C, 6°C
Parçalı bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
 
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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