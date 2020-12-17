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Meteoroloji'den kar uyarısı

17 Aralık 2020 Perşembe - 7:20 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 7:20

Yeni yılın gelmesine sayılı günlerin kaldığı şu günlerde herkesin merak ettiği tek bir soru var. Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bazı bölgelerde yoğun kar yağışı gerçekleşecek. Bugün de bazı illerde kar yağışı etkili olacak.


Yeni yılın gelmesine sayılı günlerin kaldığı şu günlerde herkesin merak ettiği tek bir soru var. Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bazı bölgelerde yoğun kar yağışı gerçekleşecek. İşte 17 Aralık Hava durumu.
 
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bugün yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteorolojiden yapılan diğer uyarıda ise Doğu Karadeniz'in doğusunda şiddetli fırtına beklendiği belirtildi.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.
 
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
 
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevrelerinde ise yağmur şeklinde olması öngörülüyor.
 
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 21, Sarıkamış'ta 17, Konaklı'da 13 santimetre ölçüldü.
 
PERŞEMBE
 
Öte yandan Meteoroloji'nin sitesinde yer alan verilere göre önümüzdeki 5 günün hava tahminleri şöyle:
 
CUMA
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan tabloya göre Cuma günü yurt genelinde kar yağışı beklenmiyor. Akdeniz ve Ege Bölgesinde ise yer yer güneş yüzünü gösterecek.
 
CUMARTESİ
 
Cumartesi günü Karadeniz kıyılarında yağış beklenirken, yurtta kar yağışı olmaması öngörülüyor.
 
PAZAR
 
Pazar günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı bekleniyor. Yurt genelinde ise güneşli bir hava olması bekleniyor.
 
PAZARTESİ
 
Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı öngörmüyor. Yurt genelinde birçok bölge güneşli bir gün geçirecek.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
 
BURSA 6°C, 14°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
EDİRNE 3°C, 9°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
İSTANBUL 8°C, 12°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
KOCAELİ 11°C, 15°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
EGE
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR 2°C, 11°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
DENİZLİ 7°C, 17°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR 8°C, 16°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
MUĞLA 7°C, 17°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
AKDENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
 
ADANA 11°C, 21°C
 
Parçalı bulutlu
 
ANTALYA 11°C, 20°C
 
Az bulutlu
 
HATAY 9°C, 16°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
 
MERSİN 14°C, 20°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
 
ANKARA 3°C, 10°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
ESKİŞEHİR 4°C, 11°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
KONYA 5°C, 11°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
YOZGAT 2°C, 7°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Düzce'nin kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU 2°C, 12°C
 
Parçalı bulutlu
 
DÜZCE 7°C, 12°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı ilçeleri yağmurlu
 
KASTAMONU 2°C, 8°C
 
Parçalı bulutlu
 
ZONGULDAK 8°C, 10°C
 
Parçalı bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
AMASYA 7°C, 9°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
ÇORUM 5°C, 10°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
SAMSUN 9°C, 11°C
 
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
 
TRABZON 11°C, 14°C
 
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tunceli, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, Iğdır ile Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ERZURUM -4°C, 2°C
 
Parçalı ve çok bulutlu
 
KARS -3°C, 2°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
 
MALATYA 1°C, 10°C
 
Parçalı bulutlu
 
VAN 1°C, 7°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR 3°C, 14°C
 
Parçalı bulutlu
 
GAZİANTEP 6°C, 13°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
 
SİİRT 5°C, 12°C
 
Parçalı bulutlu
 
ŞANLIURFA 7°C, 15°C
 
Parçalı ve çok bulutlu

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