Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi! Yarın sabahtan itibaren...

Marmara Bölgesi'nin doğusunda yarın sabah saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli, Sakarya, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile Trakya'da, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

